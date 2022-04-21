Emekli polis eşi AKP’ye katıldı, 10 gün sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu

Antalya’nın Finike İlçesinde emekli polis memuru Kayhan Gökdemir’in 10 bininci AKP üyeliğinin açıklanması ve onuruna iftar yemeği verilmesinin ardından iki hafta geçmeden Finike 50. Yıl İlköğretim Okul Müdürü olan eşi Mehtap Gökdemir, Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

T24'te yer alan habere göre, AKP Finike İlçe Başkanlığı’nın 10 bininci üyesinin isminin yazılı olduğu bir pankart bastıran AKP Finike ilçe Başkanı Osman Aladağ, 5 Nisan’da Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ın da katılımıyla 10 bininci AKP ilçe üyesi olan emekli polis memuru Kayhan Gökdemir onuruna iftar yemeği düzenledi.

Üyelikten kısa bir süre sonra Gökdemir’in eşi Mehtap Gökdemir ise İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı

Mehtap Gökdemir’in daha önce Eğitim-Bir-Sen Finike Kadın Kolları Komisyonu Başkanı olduğu öğrenildi. Gökdemir, geçtiğimiz günlerde Cengiz Coşkun’un yerine Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.