AKP'li Beykoz Belediyesi Okçular Vakfı'nın kirasını ödemiş

AKP'li Beykoz Belediyesi’nin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyetinde bulunduğu Okçular Vakfı’na bedelsiz tahsis ettiği Alibahadır C Tipi mesire alanı için 2019 yılında 113 bin 797 lira, 2020 yılında ise 130 bin 642 lira kira ödediği ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Hazal Ocak'ın haberine göre belediye okullarda yapılacak olan okçuluk etkinliği için de on binlerce lira harcadı. Vakıf mesire alanını 2043 yılına kadar kullanabilecek. CHP’li Meclis üyesi Cemal Sataloğlu, yıllık denetim sürecinde vakıf tarafından kullanılan söz konusu mesire yerine ilişkin belge istemesine karşın kendisine herhangi bir sözleşme veya protokol ibraz edilmediğini açıkladı.

Belediye milyonlarca lira harcamıştı

Okçular Vakfı, Beykoz Belediyesi’ne 4 Mayıs 2018 tarihinde verdiği dilekçede 12 Mayıs 2043 yılına kadar mesire alanı ve içerisindeki tesislerin kullanım hakkının kamu yararı da gözetilerek kendilerine verilmesini talep etmişti. Beykoz Belediyesi Meclisi'nin 2019 yılının Şubat ayı oturumlarında gelen teklifte belediyenin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tasarrufunda bulunan Beykoz Alibahadır C Tipi Mesire Yeri'ni 29 yıllığına 2014 yılında kiraladığı anlatılmış. Belediye milyonlarca lira harcayarak Alibahadır C Tipi Mesire Alanı Gelişim Projesi kapsamında 2 adet kır kahvesi, 2 adet kır lokantası, 1 adet büfe, 10 adet yöresel satış ünitelerini yapmıştı. Teklif CHP’li Meclis üyelerinin "ret" oylarına karşın AKP'li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmişti.

On binlerce liralık kira bedeli

Öte yandan Beykoz Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporunda mesire yerlerine ödenen kiralara yer verildi. Mesire yerlerinin Orman İdaresi’nden kiralandığı belirtilen raporda bir de tablo var. Buna göre söz konusu Alibahadır C Tipi Mesire yeri için Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü’ne yıllık kira ödeniyor. Kira sözleşme tarihi 15 Mayıs 2014’te başlamış. Kira sözleşmesi bitiş tarihi ise 12 Mayıs 2043. Söz konusu mesire yerinin 2019 yıllık kira bedeli 113 bin 797 lira 75 kuruş. İlçe belediyesinin 2020 faaliyet raporunda ise 2020 yıllık kira bedeli de yer aldı. Bu rapordaki tabloya göre de mesire alanının 2020 yıllık kira bedeli ise 130 bin 642 lira.

Okçuluk etkinliğine 139 bin 948 lira harcandı

Mesire alanına ilişkin süreç Beykoz Belediyesi 2021 yılı Meclis Denetim Komisyon Raporu’na da konu oldu. Denetim raporuna şerh koyan ilçe belediyesinin CHP’li Meclis üyesi Cemal Sataloğlu şerhinde 21 Aralık 2021 tarihli faturaya atıfta bulunarak "İdare ‘Okullarda yapılacak olan okçuluk etkinliği hizmet alımını’ 24.12.2021 tarih ve 14 nolu fatura ile Bilgin kültür sanat hizmetleri limited şirketinden yapmıştır. İlgili alımın içeriğinde, 2 adet ses sistemi, 1500 adet gıda paketi, 50 koli su, 1500 adet limonata, 2000 adet karton bardak ve okçuluk faaliyeti için gerekli olan 15 olimpik yay, 150 adet fiber ok, hedef kâğıdı vb. içerikli faturada 14 farklı kalem olarak yapılan alımlar tespit edilmiştir. Toplamda ödenen tutar 139 bin 948 liradır" dedi.

Şerhte bu bölüme ilişkin özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Alibahadır C Tipi mesire alanı içerisinde gıda ihtiyacının karşılanabileceği mevcutta idarenin iştiraki olan Beytaş A.Ş’ye ait bir kafeterya olmasına rağmen ve aynı alanda idareye herhangi bir ücret ödemeden taşınmazda faaliyet gösteren Okçular Vakfı’nda, bu tür faaliyetler yürütülmesine karşın, idare okullarda yapılacak olan okçuluk etkinliği hizmet alımını ısrarla ana faaliyeti ajans olan bir şirketten alım yapmıştır. Az maliyetle hizmetin sunumu gerçekleşmesi tercih edilmemiştir.”

Protokol verilmedi

Öte yandan şerhte Beykoz Belediyesi kullanımında yer alan Alibahadır C Tipi mesire alanın ihale yapılmaksızın Okçular Vakfı ve Beykoz Belediyesi iştiraklerinden olan Beytaş A.Ş. tarafından ortak kullanıldığına dikkat çekildi. Şerhte, “İlgili taşınmazın Okçular Vakfı tarafından kullanımı hakkında herhangi bir sözleşme, protokol ibraz edilmemiştir. Kamunun parası ile yapım maliyeti üstlenilen taşınmaz, bedelsiz olarak vakıf tarafından kullanılmaktadır” denildi.

Bilal Erdoğan açmıştı

"Okçular Vakfı Riva Tesisi ve Alibahadır Mesire alanı" 2019 yılının Mart ayında açılmıştı. Törende vakfın mütevelli heyeti üyesi Bilal Erdoğan “Ya Hak” diyerek ok atmıştı.