Erdoğan'ın okul arkadaşı mahkeme kararını tanımıyor: Tarihi bölgede inşaat çalışması sürüyor

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubesi ile Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Ankara’daki tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nde Emlak Konut ile Güryapı’nın yürüttüğü projeye karşı açtığı davayı kazandı. Ancak, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşı Hasan Gürsoy’a ait olan Güryapı Şirketi, mahkeme kararına rağmen inşaat çalışmalarını durdurmadı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, HKMO Ankara Şubesi ve ŞPO Ankara Şubesi'nin açtığı davada, tarihi Saraçoğlu Mahallesi’nin koruma amacı dışında ranta konu edildiği ve imar planlarının Saraçoğlu Mahallesi’nin sahip olduğu ekonomik, kültürel, doğal ve tarihi değerlerinin dikkate alınmadan hazırlandığı belirtildi. Odaların açtığı davada, eğitim alanının Turizm+Ticaret+Konut alanı olarak değiştirildiği, sosyal donatı dengesinin bozulduğu, planlama süreçlerinde katılım konusunda hassasiyet gösterilmediği gibi birçok gerekçe sıralandı. Odalar, imar planlarının hukuka aykırı olduğu vurgulanarak planların iptali edilmesini istedi.

Ankara 17. İdare Mahkemesi ise 10 Mart’ta oybirliğiyle imar planlarının şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığını belirterek hukuka uygun olmadığına karar verdi. Mahkeme, imar planlarının iptal edildiğini açıkladı.

Konut ve otel yapılıyor

Mahkeme 10 Mart’ta imar planlarını iptal ettiğini açıklasa da Güryapı Şirketi inşaat çalışmalarını durdurmadı. Güryapı Şirketi, mahkeme kararına rağmen 124 adet daireden oluşan konut alanı, 680 araçlık otopark, 160 odalı otel, ofis, kafe ve restoranların inşa edileceği açıklanan proje için yıkım ve restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

'Kamuya ait konut alanı olarak kalmalı'

HKMO Ankara Şubesi ile ŞPO Ankara Şubesi’nden yapılan ortak ortak açıklamada öne çıkanlar şöyle:

“Saraçoğlu Mahallesi’ndeki yapılara hiçbir bilimsel kriteri olmayan; yapıların ihtiyaçlarına göre değil sadece restoran, otel, büro gibi kullanımlar oluşturmaya yönelik alınan müdahale kararları ile yapılarda geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verilmiştir. Bu kararların altına imza atanlar hesap vermeli, yapıların daha fazla zarar görmemesi için inşaat durmalı ve yapılar acilen iyileştirilmeli.

Saraçoğlu Mahallesi’nde acilen iyileştirme çalışmalarına başlanmalı, kamuya ait konut alanı olarak kalmalı, parçacıl talan projelerinden vazgeçilmelidir."

Erdoğan'ın imam hatip lisesinden arkadaşı

Güryapı Şirketi’nin sahibi Hasan Gürsoy ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı. Hasan Gürsoy’un şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Cami, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı’nın restorasyon işlerini de yaptı. Ayrıca, Ahlat Köşkü ve Çamlıca Camii gibi milyonlarca liralık projelerin yapımını da üstlenen Gürsoy’un şirketleri, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonunu da yaptı.