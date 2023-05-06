Emekli olan yöneticiler Kızılay'da çalışmaya devam edebilecek

Deprem felaketi sonrası çadır ve kan satışıyla gündemden düşmeyen Kızılay'ın yönetim kurulu 27 Nisan'da yeni kararlar aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, alınan kararlardan biri de emekli olan yöneticilerin Kızılay’da çalışmaya devam etmesine yönelik oldu.

2007 yılında, emekli olan ve tazminatını alan Kızılay personeli ile yöneticilerinin kurumda yeniden görev alması yasaklanmıştı. 27 Nisan’daki yönetim kurulu toplantısında ise bu yasak kaldırıldı.

Kızılay Teftiş Kurulu Başkanı Muharrem Kırcı, Hukuk Müşaviri Ahmet Karakaya’nın, asrın yolsuzluğu olarak bilinen Deniz Feneri skandalında ceza alan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan gibi birçok ismin emekli olduktan sonra da Kızılay’da yönetici olabileceği belirtildi.

Böylelikle on binlerce lira maaş aldığı bilinen yöneticilerin kurumda çalışmaya devam edebilmeleri için Kızılay’da bir yasak kaldırıldı. Ayrıca emekli olacak personellerin ise “uygun görüldüğü” takdirde kurumda yeniden çalışabileceği belirtildi.