Emekli, öğrenci ve asgari ücretlinin İstanbul'da ev kiralayabileceği yalnızca iki ilçe kaldı

İstanbul'da barınma sorunu giderek büyürken artan fiyatlar nedeniyle dar gelirler başta olmak üzere birçok grup zor durumda.

Ekonomim sitesinin, gayrimenkul teknoloji platformu Tapusor.com'un hazırladığı rapordan yaptığı habere göre; 3 öğrencinin KYK burslarıyla İstanbul’da kiralık daire bulma oranı yüzde 6.

Emekliler için bu oran İstanbul’da yüzde 13 olurken, asgari ücretlinin ev bulma oranı da yüzde 33’ün altında tespit edildi.

Emeklilerin Beşiktaş'ta kiralık daire bulma ihtimali yüzde 3

Söz konusu grupların tüm gelirlerini kiraya harcamaları baz alınarak hazırlanan rapor, İstanbul’un 39 ilçesinde gayrimenkul pazarına arz edilen 500 binden fazla emsal üzerinden hazırlandı. İncelemelere göre emekli, asgari ücretli ve öğrencilerin İstanbul’da kiralık daire bulma ihtimalinin en yüksek olduğu ilçeler Arnavutköy ve Çatalca oldu.

Rapora göre, emeklilerin Beşiktaş’ta kiralık ev bulma oranı yüzde 3 iken, Kadıköy, Bakırköy, Adalar ilçelerinde bu oran yüzde 4, Sarıyer’de yüzde 5 ve Şişli’de yüzde 6’ya kadar düşüyor. Emeklilerin bütçesine en uygun ilçeler ise yüzde 55’le Arnavutköy, yüzde 54’le Çatalca, yüzde 53’le Silivri’de ve yüzde 47 ile Sultanbeyli oldu.

Kiralık dairelerinin yüzde 33'ü asgari ücretin altında

İstanbul’da beyan edilen kiralık daire arzlarının yüzde 33’ü asgari ücretin altında olduğu tespit edildi. Bir asgari ücretli maaşının tamamını kira giderine ayırması halinde Beşiktaş’ta kiralık ev bulma oranı yüzde 9, Sarıyer’de yüzde 12, Kadıköy ve Bakırköy’de ise yüzde 15 oranında. Bu oran Çatalca’da yüzde 89, Arnavutköy ve Silivri ilçelerinde yüzde 87’ye kadar yükseliyor.

İstanbul genelinde ev bulma oranları zorlaşırken, Beşiktaş’ın Dikilitaş mahallesinde asgari ücretin altında binde 21 gayrimenkul arzı bulunurken, bu rakam Türkali mahallesinde binde 17, Gayrettepe’de binde 8, Mecidiye ve Muradiye mahallelerinde binde 4’e düştü.

Öğrencilerin bütçelerine uygun daire bulma ihtimali yüzde 6

Yurt bulamayarak arkadaşlarıyla birlikte ev kiralamak isteyen 3 öğrenci aldıkları KYK burslarının tamamını kira gideri olarak harcadığı takdirde İstanbul genelinde bütçelerine uygun kiralık daire bulma oranı sadece yüzde 6 olarak hesaplanıyor. Bu oran Çatalca’da yüzde 40, Arnavutköy’de yüzde 36, Sultanbeyli’nde yüzde 32’ye çıkarken Beşiktaş – Bakırköy ve Sarıyer’de yüzde 2’ye düşüyor. Kadıköy-Beylikdüzü-Başakşehir’de yüzde 3’e, Şişli’de yüzde 4’e ve Zeytinburnu – Beyoğlu’nda yüzde 6’ya geriliyor.