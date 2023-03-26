Emekli maaşında detaylar belli oluyor: Kök maaş değişmeyecek

En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin yükseltilmesinin detayları belli oluyor. Kararla birlikte ölüm aylığı, dul ve yetim maaşlarında da taban aylıklar yükseltilecek.

Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, yeni taban maaşlar ağırlıklı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor. Memur emeklilerinde en düşük maaş 7 bin 500 TL'nin üzerinde olduğu için memur emeklilerinin maaşında değişiklik beklenmiyor.

6 bin 500 TL maaşı olan bir emekliye de yine 1000 TL seyyanen artış yapılarak 7 bin 500 TL ödenecek. Söz konusu ek ödemeler emeklilerin kök maaşlarını ise değiştirmeyecek. Yapılan taban maaş artışı bir destek olarak uygulanacak ve Hazine tarafından karşılanacak. Böylece taban maaşın üzerinde alan emeklilerle fark korunacak.

Örneğin 4 bin lira maaş alan bir emekliye 7 bin 500 TL ödenecek. Temmuz ayında bu emekliye yüzde 30 zam yapıldığında yeni kök maaşı 4000 X % 30 = 5 bin 200 TL'ye çıkacak. Bu rakam da 7 bin 500 TL'ye tamamlanacak. Yani bu emekliler Temmuz'da da 7 bin 500 TL alacak.

EYT'liler

EYT'lilerin de alacakları en düşük rakam 7 bin 500 TL olacak. Temmuz ayında yapılacak zam ise yine diğer emeklilerde olduğu gibi EYT'lilerin de kök maaşlarına yapılmış olacak. EYT'liler taban maaş değişene kadar ne zaman emekli olurlarsa olsunlar belirlenen taban maaştan daha az almayacaklar.

Ölüm maaşı

Taban maaş ve ikramiye uygulamasında dul ve yetim maaşı alanlar açısından ise ölüm maaşının oranına göre bir taban maaş belirlenecek. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 2 bin 750 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 3 bin 750 liradan az olamayacak.

Yüzde 75 hissesi olanın ölüm aylığında da en düşük tutar 4 bin 125 liradan 5 bin 625 liraya yükselecek. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 375 lira yerine bin 875 liradan az ödeme yapılamayacak.