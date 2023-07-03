Emekli maaşına zam oranı netleşiyor: Kademeli açlık sınırı...

Memur ve emekliler 5 Temmuz'da açıklanacak zam oranlarını bekliyor.

Resmi TÜİK verileri sonrası enflasyon farkının yüzde 20 civarında olması beklenirken, bu orana yapılacak ekle zam oranın netleşeceği belirtiliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, SSK, Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 30-35 zam bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları da en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasına ilişkin çalışmayı tamamladı.

Kademeli zam

En düşük emekli aylığı 7.500 lira olurken, habere göre temmuz zammı kök maaş üzerinden yapılacak. Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden yapılacak.

Örneğin, kök aylığı 3.500 liranın altında olanlara yüzde 50, 3.500 -5.500 lira arasındakilere yüzde 45, 5.500-7.500 lira arasındakilere yüzde 40, 7.500-10 bin lira arasındakilere yüzde 35 gibi azalan oranda bir zam belirlenecek.

Bu oranlarla milyonlarca emeklinin maaşı açlık sınırının altında kalmaya devam edecek.