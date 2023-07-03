YHT biletlerine yüzde 30 zam yapıldı

Bayram tatili dönüşü, beklendiği gibi kamunun sunduğu bazı mal ve hizmetlere zam yapılmaya başlandı.

Halk TV'den Olcay Aydilek'in haberine göre, ilk zam haberi, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinden geldi. TCDD Taşımacılık, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptı. Zam sonrasında Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı, 248 TL’den 323 TL’ye yükseldi. Ankara-Konya 146 TL’ye, Ankara-Sivas 312 TL’ye ve Ankara-Eskişehir 136 TL’ye çıktı.

TCDD Taşımacılık, yük taşımacılığı ve banliyö ile yolcu taşıma ücretlerine de yüzde 30 zam yaptı. Zamlı fiyatlar, gece yarısından geçerli olmak üzere uygulamaya girdi.

TCDD Taşımacılık, 2022 yılında YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 28 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yaptı. TCDD, YHT biletlerine en son bu yıl ocak ayında yüzde 17 zam yapmıştı.

YHT biletlerine (ekonomi), 2018 yılından bu yana (son zam hariç) yapılan kümülatif zam oranı yüzde 300’ü aştı.

Köprü-otoyol zammı: Yüzde 50 zam seçeneği

Zam dalgasının devletin ve özel sektörün işlettiği köprü ve otoyollarla devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, bu konuda çalışma yaptığı belirtiliyor. Çalışmanın, zam oranı konusunda seçenekleri içerdiği, yüzde 20-30 ve 50 oranında seçeneklerinin gündemde olduğu ifade ediliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, genelde yılın başında köprü ve otoyol geçiş ücretlerini artırırdı. Bu yıl, zam yapmadı. Seçimin tamamlanmasıyla birlikte zammın önü de açıldı.

Akaryakıt zamları gündemde

Dolar kurunun artmasıyla birlikte akaryakıt zamları da sıkça gündeme gelecek. Bu gece benzine 2 TL 11 kuruş zam bekleniyor. Motorine de hafta içinde zam gelmesi beklenebilir.

Ankara’da, gerek benzinin gerekse de motorinin ÖTV’sinin artırılabileceği konuşuluyor. Hükümetin, vergi artışları kapsamında atacağı adıma akaryakıtı da ekleyebileceği belirtiliyor.