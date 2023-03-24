Emekli maaşına zam düzenlemesi TBMM'de

Emekli maaşına yönelik zam düzenlemesini içeren torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elitaş, "En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkacak. Hem SSK'lılar hem BAĞKUR'lular hem de 2 milyon 250 bin EYT kapsamındaki vatandaşlarımız da buradan yaralanacak. Onların da emekli maaşı 7500 TL'ye çıkacak. 11 milyona yakın bir vatandaşın bundan yararlanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyona yakın vatandaşımız 2 bin TL'ye yakın bir rakam artışından yararlanacak" dedi.

'Salı günü komisyonda görüşme başlar'

Elitaş, "Bugün kanun teklifini veriyoruz, Plan Bütçe Komisyonu Başkanımızın annesi rahmetli olmuştu, salı günü gelirse komisyonda görüşme başlar. Muhalefetin de buna olumlu bakacağını, hızlı şekilde geçeceğini tahmin ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta sonunda bu konuyu bitiririz. 7500 TL altında maaş alan kimse onların maaşı 7500 liraya çıkarılacak, 7500 TL üzerindeki maaşlar aynı kalacak" diye konuştu.