'Emekli maaşına seyyanen zam yapılacak' iddiası

Krizin giderek ağırlaştığı Türkiye'de maaş zamlarına ilişkin yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Yandaşlar, AKP ile patronların asgari ücreti görüştüğünü, patronların mevcut açlık sınırının çok az üstünü, 3,500 lirayı kabul ettiğini, bunun üzeri için temasların sürdüğünü iddia etti.

Türkiye gazetesinde yer alan haberde, işçinin çalıştığı sektöre göre de kademeli bir ücretin olabileceği öne sürüldü.

Haberde patronlar için verilen 75 liralık prim desteğinin de artırılmasının gündemde olduğu ifade edildi.

3600 ek göstergeye lise-üniversite ayrımı

Öte yandan 3600 ek gösterge konusunda lise-üniversite mezunu işçi ayrımına gidileceği iddia edildi.

Yapılan toplantılarda “Lise mezunu ile üniversite mezunları aynı göstergeden maaş alamazlar. Genel bir düzenleme yapılması doğru olmaz” denildi.

Emekli maaşı ne olacak?

Habere göre, emekli maaşlarındaki artış konusunda yapılan çalışmalarda da iki farklı öneri tartışılıyor. Buna göre maaşı 2 bin veya 2.500 liranın altında olanlara seyyanen zam yapılmasının yanı sıra, asgari ücrette olduğu gibi enflasyonun üzerinde bir artışa gidilmesi formülü masada yer alıyor.