Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

Emeklilerin aylıkları ve bayramı ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceği belirtilmişti. Ödemeler ayın 17'si ile 23'ü arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar liralık bayram ikramiyesi ödenecek.

SSK emeklilerinin alacakları 17 ile 21 Haziran tarihlerinde hesaplarında olacak.

Ödeme günü 17-18 olanlara hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün yatırılacak.

Ödeme günü 19-20 olanlara ise 18 Haziran'da ödeme yapılacak.

Normalde 21 ve 22'sinde aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 19 Haziran'da hesaplarına aktarılacak.

Ayın 23-24'ünde aylık alanlar 20 Haziran'da, 25'i ve 26'sında aylık alanlar ise 21 Haziranda ödemelerine kavuşacak.

BAĞ-KUR emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek.

Emekli sandığından aylık alanların ise aylık ödemeleri 23 Haziran'da hesaba geçecek.