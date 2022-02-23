Emekli ikramiyesi tartışması: Bu yıl ödenecek tahmini miktarı açıkladılar

Şeker ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen bin 100 liralık ikramiyenin bu yıl artması bekleniyor.

Konuya ilişkin NTV'ye konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, "Bu yıl emeklilere yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyesinin de artırılması beklentisi oluştu. Önümüzdeki Ramazan Bayramı’nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılması mümkün olabilir" dedi.

Cumhuriyet TV'ye konuşan Ali Tezel ise bu yıl ikramiyenin 2500 TL olmasını beklediğini söyledi.

Açlık sınırının 4 bin 200 lirayı aştığı tabloda 2500 liralık ikramiye bedeli tahmini tepki çekti.