Emekli hükümete geri adım attırdı: Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye TBMM'den geçti

Mağdur edilen çalışan emeklilerin tepkileri sonrasında geri adım atan hükümet çalışan emekliye 5000 lira ikramiye verilmesi için teklifi torba yasaya ekledi.

Bugün devam eden torba yasa görüşmelerinde teklifin, çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesine ilişkin 55. maddesi kabul edildi.

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Yaklaşık 5 milyon çalışan emeklimize 5 bin lira ödeme yapılması öngörülmekte. Bunu da kanunlaştırıp birkaç gün içerisinde emeklilerimizin hesabına yatıracağız" dedi.

Ayrıca tekliften, verilen önergenin kabul edilmesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine yönelik madde çıkarıldı.