Emekli Büyükelçi Namık Tan: Dışişleri işlevsiz, bu noktadan geri dönüş zor

Amerika, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 ülke büyükelçisinin Osman Kavala’nın serbest kalması için yaptığı ortak çağrı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçileri istenmeyen kişi' ilan edileceğini işaret eden açıklamaları sonrası gözler bugün Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak toplantıya çevrildi.

Erdoğan’ın "Büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmeleri için dışişleri bakanına talimat verdim" açıklamasını yaptığı sırada Güney Kore'de olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun büyükelçilerin bakanlığa çağrılıp uyarılmasıyla başlayan süreç hakkında kabine toplantısında bilgi sunması bekleniyor.

DW Türkçe'den Hilal Köylü'nün sorularını yanıtlayan Türkiye'nin bir dönem Washington büyükelçiliği görevinde de bulunmuş olan emekli büyükelçi Namık Tan "Erdoğan’ın talimat vermesi hafta sonu oldu. Dışişleri henüz bir adım atmadı, atamaz da. Burada muhtemel bir Erdoğan’ı ikna süreci yürüyorsa bunu AKP'nin önde gelenleri, parti yönetimi yapabilir. Dışişleri Bakanlığı ya da bakan Mevlüt Çavuşoğlu tek başına bir şey yapamaz. Yine de geri dönüşünün mümkün olmadığı bir noktadayız" sözleriyle yanıtlıyor.

Tan’a göre Dışişleri Bakanlığı Erdoğan’ın talimatını yerine getirecek ve 10 ülkeye "En kısa zamanda büyükelçilerinizin ülkemizden ayrılmasını istiyoruz" notası verilecek. Dışişleri’nin Erdoğan’ı ikna edip edemeyeceğine ilişkin tartışmalar yapılırken kimi gerçeklerin gözden kaçırıldığını söyleyen Tan, "Dışişleri’nin hükümetin dış politika belirleme sürecinde ağırlıklı bir rolü ve fonksiyonu olmadığı büyükelçiler krizinden çok önce ortaya çıktı. Dışişleri işlevsiz. Bu yüzden şimdi Dışişleri’nin değil AKP yönetiminin ne yapacağını göreceğiz. Ama orda da genel başkan Erdoğan, bu unutulmamalı" diyor.