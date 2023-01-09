Emekli bürokrat ve generallerin oturduğu sitede gizli kamera ve dinleme cihazı

İzmir’in Dikili ilçesinde, aralarında eski Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner, emekli general ve valilerin yaşadığı sitede gizli kamera ve dinleme cihazı bulunduğu belirtildi. Savcılığın, konuya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; olay, İzmir’in Dikili ilçesinde bulunan Sarıgül sitesinde meydana geldi. 16 Aralık 2022’de aralarında eski Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner, çok sayıda emekli general, bürokrat ve valinin de yaşadığı 228 konutluk sitenin idare ofisinde zımnî kamera ve dinleme aygıtı tespit edildi.

Cihazın, sitenin eski yöneticileri tarafından kütüphanedeki bir evrak içine yerleştirilip, yeni idare heyeti toplantıları ile tüm görüşmelerin kaydedildiği belirlendi. Savcılık, soruşturma başlattı.

Üç kişilik site yönetim kurulu ve iki denetçi tarafından üyelere gönderilen idare ofisindeki kütüphanede klasör içerisine gizlenmiş, manzara ve ses kaydı yapan bâtın bir kamera bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Akabinde jandarmaya ihbarda bulunulmuş, yasal olmayan saklı kamera, tutanak altına alınmıştır. Kayıt aygıtı, kamera, ses alıcı aygıtı Savcılığa teslim edilmiştir. Bu yasa dışı hareket, tüm üyelerimize kurulmuş bir tuzaktır. Kimler tarafından yapıldığının ortaya çıkarılması elzemdir. Kabul edilemez bu durumun takip edilmesi, üye menfaati açısından mecburidir. Kimler hakkında ne tıp bir bilgi toplandığı bilinmemektedir. İdare ve Kontrol şuramız mevzunun takipçisidir.”