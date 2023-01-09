Ankara'daki cemevi saldırılarına ilişkin iddianame: İstenilen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Mamak'ta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne 30 Temmuz 2022 tarihinde saldırı düzenleyen Ahmet Ozan Karaca ve beraberindeki 2 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak, iddianame düzenledi.

DHA'da yer alan habere göre, iddianamede; 3 şüphelinin de ikametinin İzmir'de olduğu, saldırıdan bir gün önce şüphelilerin Eskişehir'de buluştukları belirtilirken, ifadesine yer verilen Karaca'nın eylemi kendisinin planladığını ve kimseden talimat almadığını söylediği yer aldı. İfadesinde asıl amacının Eskişehir'de cemevine saldırmak olduğunu belirten Karaca, "Eskişehir'de cemevi bulunmadığı için Ankara'ya geldim. Google üzerinden yaptığım arama sonrası tespit ettiğim yerlere saldırıda bulundum" dedi.

Diğer 2 şüpheli ise Eskişehir'de öğrenci olduklarını, Karaca'nın İzmir'den arkadaşları olması nedeniyle yanlarına geldiğini ve yaptığı saldırı ile ilgili bilgilerinin bulunmadığını söyledi. Saldırılar sırasında 2 kişinin yaralandığı ve hasar meydana geldiği de belirtildi.

'Akli dengesi yerinde değil' raporu

İddianamede, şüpheli Karaca'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması için sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde 3 hafta gözlem altına alındığını, yapılan gözlemin ardından hastane tarafından düzenlenen raporda şüphelinin 'işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasında, bu fiillerle ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinde azalma olduğu, cezai ehliyetini bulunmadığı' yönünde görüş bildirildiği belirtildi.

3 şüphelinin de cezalandırılması istendi

İddianamede, raporda belirtilen hususlara ilişkin takdirin mahkemece değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, saldırgan Karaca'nın, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'İbadethanelere zarar verme' ve 'basit yaralama' suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, şüphelinin akıl hastası olduğuna mahkemenin de kanaat getirmesi halinde akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını talep etti. İddianamede, diğer 2 şüphelinin de saldırgan Karaca ile birlikte fikir birliği içinde hareket ettikleri belirtilerek, aynı suçlardan 12 yıl 10'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ne olmuştu?

Mamak'ta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne 30 Temmuz'da 3 kişi tarafından saldırı düzenlenmişti.

Saldırgan Ahmet Ozan Karaca, girdiği cemevlerinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, biri kesici aletle 2 kişiyi yaralayarak kaçmıştı.

Karaca ve onunla bağlantılı olduğunu tespit edilen Baver G. ve Çağdaş Can B.'yi Eskişehir'de gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Karaca tutuklanmış, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.