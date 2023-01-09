Bolivya'da aşırı sağcıların saldırıları sürüyor

Bolivya'da 2019'daki darbenin faillerden ana muhalefet lideri Luis Fernando Camacho'nun 'terörizm' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Santa Cruz'da aşırı sağcıların başlattığı eylemler bir haftayı aşkın süredir devam ediyor.

Camacho'nun serbest bırakılmasını talep eden aşırı sağcı örgüt Unión Juvenil Cruceñista (UJC) öncülüğündeki eylemciler, Santa Cruz eyaletinin başsavcılık binasını ateşe verdi. Polis, olayların ardından binanın kontrolünü sağladı.

UJC'ya bağlı gruplar, Camacho'nun tutuklandığı 28 Aralık tarihinden bu yana Santa Cruz'daki kamu alanlarında yağmacılık yaptığı ve alanları ateşe verdiği görülüyor.

Ne olmuştu?

Bolivya'da ana muhalefet lideri Luis Fernando Camacho 'terörizm' suçlamasıyla tutuklanırken, kararın 2019'da eski devlet başkanı Evo Morales'e yapılan darbeyle bağlantılı olduğunu belirtilmişti.