Bolivya'da 2019'daki darbenin faillerden muhalefet lideri 'terörizm' suçlamasıyla tutuklandı

Bolivya polisi, Luis Fernando Camacho'yu "terörizm" suçlamalarıyla tutukladı. Bolivya Başsavcılığı, 2020'de devlet başkanlığı yarışına giren ancak kaybeden Santa Cruz Valisi'nin tutuklandığını doğruladı.

Savcılık, kararın 2019'da eski devlet başkanı Evo Morales'in devrilmesiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Ekim ayında Camacho'yu terörle suçlayan bir gözaltı kararı yayımlanmış, ancak detay paylaşılmamıştı.

Geçen sene de darbeci "eski devlet başkanı" Jeanine Anez, "darbe organize etmekten" suçlu bulunmuş ve tutuklanmıştı.

Bolivya'da 2019'daki siyasi kriz

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan ABD destekli grupların ve ordunun müdahalesi sonrası ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Bolivya'da, Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de düzenlenmiş, Morales'in destek verdiği Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının 1. yılında ülkesine dönmüştü.