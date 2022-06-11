Bolivya diktatörü Añez'e 10 yıl hapis cezası verildi

ABD güdümlü darbenin ardından 2019-2020 arasında ülkeyi yöneten cuntanın başındaki Jeanine Añez, darbeye karışmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

La Paz Birinci Ceza Mahkemesi, yedi saatten fazla süren duruşmaların ardından her ikisi de şu anda kaçak olan eski polis generali Yuri Calderón ve Silahlı Kuvvetler eski başkomutanı Williams Kaliman Romero için de 10 yıl hapis cezası verdi.

Savcılık, Başsavcılık, Hükümet Bakanlığı ve Senato'dan oluşan savcılık, son savunmalarında Áñez ve polis ve askeri yüksek komutanlık mensubu diğer altı sanık için 15 yıl hapis cezası talep etti.

Askeri subaylar Flavio Arce San Martín ve Jorge Mendieta Ferrufino da sırasıyla üç ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Silahlı Kuvvetlerin diğer iki generali Sergio Orellana ve Jorge Fernández Torranzo, firariler de dört yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

Cezayı yetersiz bulan halk öfkeli

10 yıl hapis cezasının açıklanmasını takiben La Paz Adaelt Divanı önünde toplanan Bolivyalılar, cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Jeanine Añez için 30 yıl ceza talep eden insanlar "10 yıl yeterli değil" sloganları attı.

Ne olmuştu?

2019 askeri darbesinin ardından iktidara gelen Áñez yönetimi altında darbe karşıtı gösterileri bastırma girişimlerinde ordunun kullanılması olağan hale gelirken, kısa süren cunta içerisinde birden fazla yolsuzluk skandalı yaşanmıştı. Ek olarak halkçı iktidar döneminde kurulan kamu işletmelerinin çoğunluğu özelleştirilmişti.

Bolivya'da cunta gölgesinde 6 Eylül'de yapılması planlanan başkanlık seçimleri, darbe yönetimi tarafından pandemi bahanesiyle sürekli ertelenmişti. Erteleme kararlarını kabul etmeyen Bolivya halkı, ülke çapında büyük protestolar gerçekleştirmişti. Halkın baskısı sonucunda Yüksek Mahkeme, seçim tarihinin 18 Ekim'de olması kararı vermişti.

Seçimler sırasında aday olan cunta lideri Áñez seçimleri büyük bir farkla kaybedeceğini fark edince son anda adaylıktan çekilmişti.

Seçimleri Sosyalizme Doğru Hareket'in (MAS) ezici bir farkla kazanması ve Luis Arce'nin devlet başkanlığı görevine gelmesiyle cunta sona ermişti.

Cunta sırasında siyasal cinayetler ve askerler tarafından insan kaçırma vakalarıysa olağan hale gelmişti. Cunta iktidarı boyunca 38 kişi öldürüldü, 800'ün üzerinde Bolivyalı yaralandı ve en az bin 500 kişi zorla alı konularak hukuksuz bir şekilde tutuklandı.

Áñez daha sonra tutuklanırken AB eski diktatöre destek çıkarak yeni Bolivya hükümetine tepki göstermişti.