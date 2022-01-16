Emekli astsubay evinde ölü bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde, bir okulda öğretmenlik yapan kızıyla birlikte yaşayan 68 yaşındaki Cengiz Ergür, Ankara'ya giden kızının telefonla aramalarına uzun bir süre cevap vermedi.

Komşuların da ulaşamaması üzerine 112 Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, evde Cengiz Ergür'ü lavabonun yanında hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cengiz Ergür'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerinin ardından Cengiz Ergür'ün cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Hayatını kaybeden Ergür'ün ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi. (İHA)