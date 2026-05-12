Emekçiye bayram gelmiyor: 'Cebimizde bir kuruş para yok, memlekete nasıl gideyim?'

Ekonomik kriz 9 güne çıkan bayram tatili programlarına da yansıyor. Geçim sıkıntısı çeken yurttaşlar tatil bir yana dursun şehir değiştirmekte bile zorlanıyor.

ANKA Haber Ajansı ekibinin İstanbul Mecidiyeköy'de görüştüğü yurttaşların büyük bölümünün durumu da farklı değil.

Ekonomik şartların bayram sevincini gölgede bıraktığını söyleyen bir emekli vatandaş, yaşadığı geçim sıkıntısını “Bizim için bayram yok ki. Ne gariban adamı, cebimizde bir kuruş para yoktur. Ben nasıl bayram geçireceğim ki? Memlekete nasıl gideyim? Yol parası dünyanın parası. Ev kirası var. Biz emekliyiz. Şu anda öyle durumdayım ki bir kuruş param yok, bir şey yiyeyim desem zor. Bir simit alayım bile diyorsun. Çok zor durumdayız bu gidişle. Misafir gelince bir şeyler istiyor, ne vereceğiz misafire? Eskidendi o bayramlar. Gelen çoluk çocuk, torun torba olurdu. Şimdi torunlar gelse ne vereceğim? Hazırlık yapacak para mı var?” sözleriyle anlattı.

'Bayram zengine bayram'

Bayram hazırlıklarının ve maliyetlerin karşısında hazırlık yapmak için bütçesinin yetersiz olduğunu bir vatandaş “Benim için bugünden hiçbir farkı yok. Bayram parası olana bayram. Bize bayram yok maalesef. Ben yalnız yaşadığım için öyle bayrama özel hiçbir şey yok. Gezmeyeceğim de, evde vakit geçireceğim” şeklinde dile getirdi.

'Ne tatili, çocukların karnını bile zor doyuruyoruz...'

Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade eden bir vatandaş da ekonomik koşullar nedeniyle tatilin gündemlerinde olmadığını “Devlet bize o şansı vermedi. Benim iki tane çocuğum var. Yetim şu an onlara bakıyorum. Ne tatili? Onların karnını bile zor doyuruyoruz. İnsan önce evine ekmek götürmeyi düşünüyor.” sözleriyle ifade etti.

İşsiz olduğunu söyleyen başka bir vatandaş da artan ulaşım maliyetlerine dikkat çekerek, “Bayram tatili nasıl geçebilir stresten? Şu an işsizim yani. Maddi olarak gidemiyorsun. Her yer çok kötü. İş bulamıyorsun. Otobüs biletleri 2,5-3 bin liradan aşağı değildir. Uçak bileti yine aynı. Nasıl gideceksin? Çok perişan durumdayız. İstanbul’da yapacağım bir şey yok. Oturacağım evde. Gidemeyeceğim memlekete. Git gel dünyanın parası. Emekliyim, 15 bin lira maaş alıyorum. Para neye yetiyor? Kiralar olmuş 40-50 bin lira” diye konuştu.

Yurttaşlar, eski bayramların geride kaldığını ve artık bayram hazırlığı yapmanın zorlaştığını söyledi. Bir vatandaş, “Bayram alışverişi yok artık. Misafir çocuklar falan gelirse gelecek. Eskisi gibi gelip giden de yok. O eski bayramlar eskidendi kızım” dedi.

'Emekli maaşı 20 bin lira, hayatımız kısıtlı, her şey kısıtlı'

Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu söyleyen yurttaşlar, mevcut ekonomik koşullarda sosyal yaşamın da kısıtlandığını belirtti. Bir emekli vatandaş, “Bu sıkıntıda, bu pahalılıkta dışarı çıkamıyoruz çünkü emekliyiz. Emekli maaşı 20 bin lira. 20 bin lirayla hiçbir şey yapamayız. Hayatımız kısıtlı, her şey kısıtlı. İstediğimiz gibi hiçbir şey yapamayacağız. Emeklilere bayram tatili diye bir şey yok” dedi. Başka bir vatandaş ise maaşların artırılması gerektiğini savunarak, “Yaşam şartlarına göre emekli maaşının en az 35-40 bin lira olması gerekiyor. Bu sistemin düzelmesini istiyoruz. O yüzden hiçbir şey yapamıyoruz” diye konuştu.

Özel sektörde çalışan bir kişi ise memleketine gideceğini belirterek, artan yol masraflarına dikkat çekerek, “Bayram üzeri bilet fiyatları olsun, yol masrafları olsun tabii daha fazla artıyor. Normale göre daha fazla masraf olacak” ifadelerini kullandı.