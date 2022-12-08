İsmailağa Cemaati’ne bağlı Sancaktepe’de kurulan Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken imam nikahıyla "evlendirdiği" haberine dair tepkiler devam ederken, TKP Sancaktepe İl Örgütü Sarıgazi Semt Evi'nde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek cemaat ve tarikatlara karşı semtlerinde mücadele edeceklerini söyledi.

Yapılan açıklamada "İktidar suçludur ama sadece iktidar değil din istismarını siyasetin kuralı haline getirenler, laikliği hiçe sayanlar, cemaatleri kültürel miras diye yutturmaya kalkanlar, tarikat liderlerinin cenazesinde sıraya girenler de suçludur" denildi.

"Emekçi halkımızla birlikte laikliği yeniden kazanacağız!" diyen TKP Sancaktepe İl Örgütü’nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emekçi halkımızla birlikte laikliği yeniden kazanacağız!

Sancaktepe’de bulunan Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Gümüşel’in kızının 6 yaşından itibaren ‘evlilik’ adı altında cinsel istismara maruz bırakılması tarikatların ve cemaatlerin hoş görülemeyeceğini bir kere daha ortaya çıkarmıştır.

Yaşanan bu olayın sorumluları, çocuk yaşta evliliği teşvik eden, çocuk istismarına karşı gerekli önlemleri almayan, eğitim kurumlarını tarikat ve cemaatler eliyle gericileştiren AKP iktidarının kendisidir.

Çocuk istismarı, kadın düşmanlığı, cehalet, skandallar, devletin her kademesinde tarikatların kadrolaşması...

Ülkedeki tarikat ve cemaatleri azıcık deştiğimizde ortalığa pislik saçılıyor.

Yasalara açıkça aykırı olmasına rağmen tarikatlar İstanbul'un emekçi mahallelerinde cirit atıyorlar. Hedeflerinde önce en savunmasız olanlar, yani çocuklar var.

İktidar suçludur, ama sadece iktidar değil din istismarını siyasetin kuralı haline getirenler, laikliği hiçe sayanlar, cemaatleri kültürel miras diye yutturmaya kalkanlar, tarikat liderlerinin cenazesinde sıraya girenler de suçludur.

Okullarda dağıtılan kitaplarda pedofiliye yer vermekten, Aladağ’da emekçi ailelerin çocuklarını tarikat yurtlarına mahkum etmeye, Ensar gibi istismarcılığı defalarca tescillenmiş gerici kurumları ‘bir kereden bir şey olmaz’ diyerek savunmaktan, milli eğitim bütçesinden buralara milyarlarca lira fon sağlamaya, tecavüzcülere ödül gibi ‘evlen kurtul’ yasasını meclisten geçirmeye çalışmaktan, Diyanet İşleri Başkanlığına ‘9 yaşında çocuk evlenebilir’ diye fetva verdirmeye kadar…

İktidarımızda yapacağımız ilk işlerden biri tüm tarikat ve cemaatleri kapatmak olacaktır. Bir kez daha ilan ediyoruz. Böyle Gitmez. Emekçi halkımızla birlikte laikliği yeniden kazanacağız. Tarikat ve cemaatleri yasaklayacak, çocuk istismarcılarından hesap soracağız."