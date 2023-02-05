'Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adayı kadın ve HDP’li olacak'

T24 yazarı Murat Sabuncu, HDP tarafından düzenlenen Demokratik Cumhuriyet Konferansı'nda edindiği izlenimleri ve kulis bilgilerini okurlarıyla paylaştı.

Millet İttifakı'nın başta cumhurbaşkanlığı seçimleri olmak üzere HDP ile arasına mesafe koyması, ortak aday konusunda Emek ve Özgürlük İttifakı'yla kamuoyu önünde açık bir müzakereye girmemesinin eleştiri konusu olduğu ifade edildi. Bu nedenle HDP, seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurmuştu. TİP ve EMEP'in, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarması konusunda kimi soru işaretleri / itirazları olduğu biliniyordu. Sabuncu, bu itirazların aşıldığını aktardı:

Gazeteci, kulis bilgilerini şöyle aktardı:

13 Şubat Millet İttifakı öncesi yani pek muhtemel önümüzdeki hafta İttifak’ın adayı açıklanacak. Aday HDP’li ve kadın.

'HDP'nin tek liste ısrarı sürüyor'

Yine özellikle TİP’in milletvekili seçimlerine tek liste ile girilmesine (en azından kimi bölgelerde) karşı olduğu biliniyordu. HDP’nin ise tek liste ısrarı sürüyor. Tabii burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. HDP kapatma davası. Bu dava seçimden önce sonuçlanırsa ki iktidarın böyle bir planı olduğu anlaşılıyor zor bir durum ortaya çıkacak. Durumun zorluklarından birisi seçim süreci başladıktan sonra, milletvekili listeleri kesinleştikten sonra kapatma gelirse. Daha da vahimi aralarında şimdi eş başkanlar Sancar ve Buldan’ın da bulunduğu partinin önemli 451 ismi için siyasi yasak isteniyor. Parti kapatılırsa bu isimler aday olamayacak-adaylıkları düşecek. Yani iki farklı partiden 600’er aday mı gösterilecek bu riske karşı sorusu gündemde.

'İYİ Parti oyuna biraz da istekli bir şekilde düşüyor'

İktidar bir yandan HDP kapatma davasıyla Emek ve Özgürlük İttifakı’nın başında ‘Demokles’in kılıcını’ sallıyor. Öte yandan Millet İttifakı’nın olası adaylarından Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını yine ne zaman onaylanacağı belli olmayan bir sürece bırakıp onu engelliyor. HDP’yi sözel ve hukuki olarak ‘kriminalize’ edip Millet İttifakı’nın HDP’ye yakınlaşmasını önlemeye çalışıyor. İktidarın bu oyununa biraz da istekli bir şekilde İYİ Parti düştüğü için bir araya gelinemiyor.

'Millet İttifakı'nın yaklaşımı HDP tabanında kırgınlığa neden oldu

HDP yöneticileri kapatma ya da kapatma senaryolarının, Millet İttifakı’nın HDP yaklaşımının kendi seçmen tabanlarından kızgınlığa ve kırgınlığa sebep olduğunu da belirtiyorlar. Zaten iktidarın artık oy almaktan umudu kestiği Kürt seçmeninin hiç olmazsa sandığa gidişini önlemek için çalıştığını herkes görüyor.

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