CHP'den HDP açıklaması: HDP ile ilgili olarak bazı girişimler muhakkak yapılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan HDP'ye ilişkin açıklama geldi.

Tv100 ekranlarında yayınlanan "Ankara'da Neler Oluyor" programına konuk olan Kuşoğlu, HDP'ye ilişkin "HDP ile ilgili olarak soru işareti var kafamızda. HDP o yaftayı üzerinden attığında, onlar da tam bir Türkiye partisi olarak bu çalışmalara muhakkak katılabileceklerdir" dedi.

Seçimlerde HDP'nin kilit bir rolü olduğunu belirten Kuşoğlu, "HDP'nin %10'luk bir oyu var. Yüzde yarımlık partileri dikkate alıyoruz, %10'luk bir partiyi kimse görmezden gelemez. HDP ile ilgili olarak bazı girişimler muhakkak yapılacak. Geçen gün de sayın Akşener Diyarbakır'a gitti çok güzel açıklamaları oldu." ifadesini kullandı.