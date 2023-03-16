Emek ve Özgürlük İttifakı seçime ittifak olarak girme kararı aldı

Emek ve Özgürlük İttifakı’nı oluşturan EHP, EMEP, HDP, SMF, TİP ve TÖP eş başkanları, başkanları ve sözcülerinin bugün Ankara'da düzenledikleri toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada seçimlere ittifak olarak girme kararı alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada "Mücadele ittifakı olarak başlattığımız süreci, genişleyerek bir seçim ittifakı haline de getirmek üzere bir irade ortaya çıktı. Seçime, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak girme kararı alındı. Teknik çalışmalarda HDP başta olmak üzere ittifakın bileşeni olan tüm güçlerin kazanımlarını koruyup geliştirecek yol ve yöntemler esas alınacak" denildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de geniş çaplı bir tartışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada "Depremden sonra cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini tekrar değerlendirme kararı almıştık. Bugün yürüttüğümüz tartışma neticesinde oluşan ortak tutumumuzu en kısa zamanda bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.