Emek ve Özgürlük İttifakı aday belirlemek için buluşuyor: Gültan Kışanak öne çıktı

Bugün Emek ve Özgürlük İttifakı temsilcileri, yaklaşan seçim sürecinde ittifakın alacağı pozisyonu görüşecek.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, cumhurbaşkanı adayı konusunda “kadın aday” fikrine daha yakın olan ittifak, 30 Ekim 2016’da tutuklanan Gülten Kışanak ismini düşünüyor.

Seçmenlerine dönük ankette kendi adayı ile seçimlere katılması yönünde talebin öne çıktığını tespit eden HDP kurmayları, bu kapsamda ittifakın kendi adayını kesin olarak çıkarması ve resmi sürecin başlaması görüşünde. Tüm tarafların adayını belirlemesini bekleyecek olan HDP yönetimi, daha sonra Altılı Masa’nın adım atmasını ve kendileri ile görüşmesini bekleyecek. Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının kendileri ile diyaloğa geçmesi durumunda, Emek ve Özgürlük İttifakı adayı, seçimlerden çekilmeyi tartışacak. Ancak böyle bir durumun yaşanmaması durumunda ittifak, seçimlere kendi adayıyla girecek.