Elon Musk'ın 'ulaşımın geleceği' diye pazarladığı tünel tıkandı

Trafik sorununu hafifleteceği bahanesiyle inşa edilen tünel, trafik tıkanıklığı kaynağı oldu.

Dış Haberler

Elon Musk'ın şehrin yer üstü trafik sorunlarını hafifletmek için müteahhitliğine soyunduğu Las Vegas tünelinde Tesla marka araçlar trafiğe sıkıştı.

Musk'un altyapı müteahhitlik firması Boring Company tarafından inşa edilen 'Loop' tüneli, "ulaşımın geleceği" şeklinde pazarlanmaya çalışılıyordu. Las Vegas Kongre Merkezi'nin Batı Salonu'ndan Güney Salonu'na doğru giden tünel herhangi bir acil durum şeridi olmadan tek bir şeritten oluşuyor.

Bir kişi Tesla aracının içinden çektiği görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınladı. Görüntülerde yeraltı tünelinde tıkanmış trafik kaydedildi.

Sözde 'ulaşımın geleceği' sisteminde insanlar özel 'istasyonlarda' bir Tesla marka araca biniyor ve [insanlar tarafından kullanılan arabalarla] başka bir iniş noktasına gidiyor. Tünel 2,7 kilometre uzunluğunda.

Musk, tünel şirketini 2016'da kurdu ve Vegas tünelini şehirdeki diğer önemli noktaları da içerecek şekilde genişletmeyi ve sonunda onu Los Angeles'a bağlamayı planladığını söyledi.

Geçen yıl Musk, Florida eyaletindeki Fort Lauderdale'de de tünel inşası için bir kamu ihalesi aldı.

Haber

Umut Sarıkaya yazdı: Elon Musk, bilim insanı mı yoksa Jet Fadıl mı?