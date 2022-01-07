Elon Musk'ın 'ulaşımın geleceği' diye pazarladığı tünel tıkandı

Elon Musk'ın şehrin yer üstü trafik sorunlarını hafifletmek için müteahhitliğine soyunduğu Las Vegas tünelinde Tesla marka araçlar trafiğe sıkıştı.

Musk'un altyapı müteahhitlik firması Boring Company tarafından inşa edilen 'Loop' tüneli, "ulaşımın geleceği" şeklinde pazarlanmaya çalışılıyordu. Las Vegas Kongre Merkezi'nin Batı Salonu'ndan Güney Salonu'na doğru giden tünel herhangi bir acil durum şeridi olmadan tek bir şeritten oluşuyor.

Bir kişi Tesla aracının içinden çektiği görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınladı. Görüntülerde yeraltı tünelinde tıkanmış trafik kaydedildi.

Elon Musk’s Boring Company underground tunnel is open in Las Vegas. This is the future, if you’re not claustrophobic and don’t mind Tesla traffic jams. pic.twitter.com/R3Xo7rcfqu — Mike Sington (@MikeSington) January 7, 2022

Sözde 'ulaşımın geleceği' sisteminde insanlar özel 'istasyonlarda' bir Tesla marka araca biniyor ve [insanlar tarafından kullanılan arabalarla] başka bir iniş noktasına gidiyor. Tünel 2,7 kilometre uzunluğunda.

Musk, tünel şirketini 2016'da kurdu ve Vegas tünelini şehirdeki diğer önemli noktaları da içerecek şekilde genişletmeyi ve sonunda onu Los Angeles'a bağlamayı planladığını söyledi.

Geçen yıl Musk, Florida eyaletindeki Fort Lauderdale'de de tünel inşası için bir kamu ihalesi aldı.