Elon Musk'ın Twitter'ı almaktan vazgeçme nedeni ortaya çıktı: Dünya savaşı korkusu

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, bu yılın başında sosyal medya tekeli Twitter'ı satın alacağını açıklamıştı. Musk, 44 milyar dolarlık anlaşmadan temmuz ayında çekildiğini açıklamıştı. Bu kararın üzerine Twitter, Musk'ı dava etmişti. Musk'ın spekülasyon yaparak kazanç sağlamaya çalıştığı iddia edilmişti.

Business Insider'ın haberine göre, Elon Musk Twitter'ı satın almaktan vazgeçmesinin 'Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesi' olduğunu öne sürdü. Musk'ın "3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın bir anlamı yok" dediği aktarıldı.

Putin'in konuşması anlaşmayı etkiledi

Musk'ın satın alma operasyonu öncesinde 8 Mayıs'ta Morgan Stanley şirketinden analistlerle görüştüğü, kendisine 9 Mayıs'ta Vladimir Putin'in yapacağı konuşmanın önem arz edeceğinin aktarıldığı bildirildi. Sovyetler Birliği'nin Nazilere karşı zaferinin 77. yıl dönümünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı'nın Rusya'yı işgal hazırlıkları karşısında 24 Şubat'ta Ukrayna'ya özel askeri operasyon başlatarak tek doğru kararı verdik" açıklamasını yaptı.

Putin'in açıklamasını dünya savaşı tehlikesi olarak değerlendiren Musk, Twitter'a gönderdiği mesajında "Birkaç günlüğüne yavaşlayalım. Putin'in yarınki konuşması gerçekten önemli. 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın bir anlamı yok" dedi.

Twitter'dan 'kişisel mali kaygılar' iddiası

Twitter avukatları Musk'ın mesajlaşmalarının, satın alma sözleşmesini ihlal ettiğini ve kişisel mali kaygılar nedeniyle anlaşmadan geri adım attığını kanıtladığını iddia ettiler.

Musk cephesinden yapılan açıklamada, "Twitter, teorisini kanıtlayacak bir kanıt bulabilmiş değil. Twitter'ın gerçekte ne olduğuyla ilgili teorisinin gerçekte ne olup bittiğiyle ilgisi yok" denildi.

Elon Musk ve Twitter arasındaki dava 5 Ekim'de görülecek.