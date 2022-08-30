Elon Musk: Dünya bebek kriziyle karşı karşıya, daha çok çocuk yapın

Daha önce düşük doğum oranlarının uygarlık için "tehlike" oluşturduğu iddia eden Elon Musk, dünyanın "bebek krizi" ile karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Norveç'in güneybatısında yer alan Stavanger şehrinde düzenlenen "ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı"nda açıklamalarda bulunan Musk, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklarla ilgili bir soruya, "yenilenebilir enerjilere geçiş" cevabını verdi.

Euronews'in haberine göre, kendisi için yenilenebilir enerjiden daha önemli olan sorunun küresel çaptaki düşük doğum oranı olduğunu belirten milyarder Musk, "Benim açımdan endişelenmek için en öncelikli konulardan biri bu" yorumunu yaptı.

Musk, "Nüfusun sonunda yok olacağımız kadar düşmesini istemiyoruz. En azından nüfusu sürdürecek kadar bebek yapın. İnsanlığın bir patlama ya da bir iniltiyle ölebileceğini söylüyorlar. Eğer yeterince çocuğumuz olmazsa, o zaman yetişkin bezleri içinde inleyerek öleceğiz ve bu iç karartıcı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk ayrıca gezegenin hala yeni fosil yakıt kaynaklarına ihtiyacı olduğunu da dile getirdi. Musk, "Bence gerçekçi olarak kısa vadede petrol ve gaz kullanmamız gerekiyor, zira aksi takdirde uygarlık çökecek. Şu anda bazı ilave keşiflerin yapılması gerekiyor" dedi.