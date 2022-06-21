Elon Musk'ın çocuğu adını değiştiriyor: 'Babamla bağım kalsın istemiyorum'

Şarkıcı Grimes'tan olan son çocuğunun adını 'X Æ A-12' koyan milyarder Elon Musk'ın Justine Wilson ile evliliğinden olan çocuğu Xavier Alexander adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Şu anki adı 'Xavier Alexander Musk' olan ve trans olduğunu açıklayan 18 yaşındaki Xavier Alexander, Nisan ayında mahkemeye cinsiyet değişikliğiyle ilgili belgeleri teslim etti.

Reuters'in haberine göre, Xavier Alexander Musk "biyolojik babasıyla hiçbir şekilde bir bağı kalmasın" istiyor. Dava dilekçesinde kullanılmak istenen yeni ismin üstü kapatılmış olsa da TMZ sitesi yeni isim ve soy ismin 'Vivian Jenna Wilson' olduğunu iddia etti.