Elon Musk Twitter'ın tamamını satın almak istiyor: 41 milyar dolarlık teklif yaptı

Elon Musk, Twitter'ın tamamını satın almak için 41 milyar dolarlık bir teklif yaptı.

Haber Merkezi

Dünyanın en zengin patronlarından biri olan Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın almıştı.

Musk'ın şimdi de sosyal medya şirketinin tamamını satın almak için 41 milyar dolarlık bir teklif yaptığı belirtiliyor.

Haber

soL TV | KonuşuYorum: Vatandaş market market dolaşıp ucuz ürün arıyor