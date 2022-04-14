Dünyanın en zengin patronlarından biri olan Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın almıştı.
Musk'ın şimdi de sosyal medya şirketinin tamamını satın almak için 41 milyar dolarlık bir teklif yaptığı belirtiliyor.
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Elon Musk Twitter'ın tamamını satın almak istiyor: 41 milyar dolarlık teklif yaptı
Elon Musk, Twitter'ın tamamını satın almak için 41 milyar dolarlık bir teklif yaptı.
Haber Merkezi
Dünyanın en zengin patronlarından biri olan Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın almıştı.
Musk'ın şimdi de sosyal medya şirketinin tamamını satın almak için 41 milyar dolarlık bir teklif yaptığı belirtiliyor.