soL TV İstanbul Bağcılar'da vatandaşlara "En son kaç liralık alışveriş yaptınız?", "Market fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz" diye sordu.
soL TV KonuşuYorum programı
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Ali Ufuk Arikan
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soL TV | KonuşuYorum: Vatandaş market market dolaşıp ucuz ürün arıyor
soL TV vatandaşlara 'Market fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz' diye sordu. Vatandaş market market dolaşıp ucuz ürün arıyor.
Haber Merkezi
soL TV İstanbul Bağcılar'da vatandaşlara "En son kaç liralık alışveriş yaptınız?", "Market fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz" diye sordu.
soL TV KonuşuYorum programı