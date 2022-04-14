soL TV | KonuşuYorum: Vatandaş market market dolaşıp ucuz ürün arıyor

soL TV vatandaşlara 'Market fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz' diye sordu. Vatandaş market market dolaşıp ucuz ürün arıyor.

Haber Merkezi

soL TV İstanbul Bağcılar'da vatandaşlara "En son kaç liralık alışveriş yaptınız?", "Market fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz" diye sordu.

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