Elon Musk, Twitter'da 'mavi tık' almanın ücretini duyurdu

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma sürecini tamamlamasının ardından Twitter'ın tanınmış kişi ve kuruluşlara sunduğu doğrulama özelliği (mavi tık) için ücret almaya hazırlandığı belirtilmişti.

Konuya ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Musk, mavi tik için ayda 8 dolar ödeneceğini açıkladı. Musk, söz konusu fiyatın ülkelerin satın alma gücüne göre düzenleneceğini aktardı.

Musk, aylık 8 dolarlık ücretle yanıt, bahsetme ve aramada öncelik, daha uzun video ya da ses dosyası paylaşma, daha az reklam görme gibi imkanlara da erişim sağlanacağını açıkladı.