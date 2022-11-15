Elon Musk Twitter'da kendisiyle tartışan yazılım mühendisini kovdu

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından şirketteki hareketleri gündem olmaya devam ediyor. Twitter'da çalışan binlerce kişiyi işten çıkaran Elon Musk'ın "mavi tık aboneliği" hamlesi de hüsranla sonuçlanmıştı.

Ancak Twitter'da "Elon Musk çılgınlığı" sona ermiş görünmüyor. Elon Musk, kendi değerlendirmelerini sorgulayarak bu konuda açıklamalar ve düzeltmeler yapan yazılım mühendisi Eric Frohnhoefer'i de şirketten kovdu. Eric Frohnhoefer'in LinkedIn hesabındaki verilere göre, Frohnhoefer yaklaşık 8 yıldır Twittter'da çalışıyordu.

Elon Musk, 13 Kasım'da Twitter'ın bazı ülkelerde aşırı yavaş çalıştığıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Ancak 6 yıldır Twitter'ın Android uygulaması üzerinde çalıştığını ifade eden mühendis Frohnhoefer, Musk'ın açıklamasının yanlış olduğunu belirtti.

Frohnhoefer, uygulama için Android cihazlarda performans geliştirmesi yapılabileceği öne sürdü. Twitter'da çalışan mühendisi, sorunların aslında uygulamanın çok az kişinin kullandığı birçok özellikle dolması, yeni geliştirmeler ekleme çabasıyla zamanla şişmesi ve ağla iletişim kurmaktaki yavaşlığından kaynaklandığını bildirdi. Mühendis, Twitter'ın sadeleşmesi ve yeni özellik eklemelerinin durdurulması gerektiği görüşünü savundu.

Musk ile tartışmasının ardından mühendis Eric Frohnhoefer'in önce şirket sistemine girişi engellendi, ardından şirketten kovuldu. Musk'ın 'O kovuldu' paylaşımı tepki çekti.

Forbes'a konuşan mühendis Eric Frohnhoefer, şirketten kovulmasıyla ilgili hiçbir bilgilendirme almadığını belirterek, "Hepsi bir avuç korkak" yorumunda bulundu.