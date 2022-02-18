Elon Musk Trudeau için Hitler 'espirisi' yaptı, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı

Tesla CEO'su ve dünyanın en zengin patronlarından biri olan Elon Musk, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu 'eleştirmek için' Adolf Hitler'in bir resmini kullanarak 'espiri' yapmaya çalıştı. Musk, Trudeau'nun aşı karşıtı eylemlere yönelik politikasına dair yaptığı paylaşımında Hitler'in görselini "Beni Justin Trudeau ile karşılaştırmayı bırak. En azından bir bütçem vardı" ifadesiyle servis etti.

Kanadalı yetkililer Çarşamba günü bankalara ve finans kurumlarına, Ottawa şehir merkezindeki aşı karşıtı eylemleri fonlamak için kullanılan düzinelerce kripto para cüzdanından yapılan işlemleri durdurmaları talimatı vermişti.

Auschwitz Müzesi Musk'ın paylaşımına dair "Adolf Hitler'in imajını kullanmak ve bu nedenle, onun yarattığı totaliter Nazi Almanyası rejimi tarafından zulüm gören, aşağılanan, işkence gören ve katledilen tüm insanların trajedisini kullanmak üzücü ve rahatsız edici. Bu tüm kurbanların anısına saygısızlık eder ve birçok insanı incitir." şeklinde tepki gösterdi.

Bir sürü kişinin tepki göstermesinin ardından Musk daha sonra tweetini açıklama yapmadan sildi.

Musk'ın aşı karşıtı eylemlere olan desteğine benzer bir çıkış başka bir ABD'li sermayedar Mike Lindell'den gelmişti. Yastık şirketi MyPillow CEO'su Lindell Trudeau için 'korkunç bir diktatör' derken eylemcilere destek için paraşütle yastık atacağını müjdelemişti.

Ford gibi diğer otomotiv firmalarına tedarik sıkıntısı vesilesiyle zarar veren sınır kapatma eylemlerini Musk açık bir şekilde destek veriyordu. Kanada'daki aşı karşıtı eylemler ABD'deki bazı sermaye grupları ve Cumhuriyetçi Parti yetkilileri tarafından fonlanırken Musk foncular arasında bulunmadığını öne sürdü. Ancak aşı karşıtlarını fonlamak için kullanılan platform GoFundMe'nin protesto için bir bağış toplama kampanyasını sona erdirmesine sert tepki koyan Musk, kurumu “profesyonel hırsızlar” olarak nitelendirmişti.

Sözde "Özgürlük Konvoyu" protestoları hükümetten sınır ötesi kamyoncular için bir Covid-19 aşısı olma şartının kaldırılmasını talebiyle başlamıştı. Ottawa'da başlayan etlemler kısa sürede ülkedeki aşı karşıtı ve virüs inkârcısı grupların katılımıyla büyürken eylemlerde ırkçı semboller de baş göstermişti.