Elon Musk: Seçenek kalmazsa alternatif bir telefon yapacağım

Twitter'ı satın alan Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, platformda değişikliklere gitmişti. Söz konusu değişikliklerin ardından Twitter'ın uygulama mağazalarındaki geleceği tartışma konusu olmuş, platformun eski güvenlik ve güvenilirlik müdürü Yoel Roth ise yönergelere uyulmaması halinde Twitter'ın uygulama mağazalarından kaldırılabileceğini ifade etmişti.

Twitter üzerine tartışmalar devam ederken, podcast sunucusu Liz Wheeler'ın dün attığı tweet'e cevap veren Musk, Apple ve Google'a karşı alternatif bir telefon üretebileceğini söyledi.

Wheeler attığı tweet'te "Apple ve Google uygulama mağazalarından Twitter'ı kaldırırsa, Elon Musk kendi akıllı telefonunu üretmeli. Ülkenin yarısı taraflı ve gözetleme yapan iPhone'la Android'i seve seve terk eder. Bu adam Mars'a giden roketler yapıyor. Saçma bir küçük akıllı telefon kolay olmalı değil mi" ifadelerine yer verdi.

Wheeler'ın tweetine cevap veren Musk ise "Umarım iş o noktaya gelmez. Fakat evet, başka bir seçenek kalmazsa alternatif bir telefon yapacağım" dedi.