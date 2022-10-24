Elon Musk: Pentagon fon sağlamasa da Starlink Ukrayna'da çalışmaya devam edecek

Dünyanın en zengin patronu olan ABD'li sermayedar Elon Musk, bugün yaptığı açıklamada, SpaceX'in Ukrayna'ya Starlink uydu telekomünikasyon hizmetleri sağlamaya, ABD Savunma Bakanlığı'ndan fon gelmezse bile devam edeceğini söyledi.

Musk, konuya ilişkin Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Fyodorov'a güvence verdiğini söyledi.

Musk, Twitter'da, "Savunma Bakanlığı bir geri dönüşte bulunmasa ya da finansman sağlamayı reddetse bile, Mihail Fyodorov'a SpaceX'in Starlink'i kapatmayacağını söyledim" dedi.

Ukraynalı bakan, Musk'a verdiği yanıtta ifadeyi doğrulayarak, "Finansmanla ilgili tüm görüşmelerden önce, her durumda Ukrayna'da Starlink'in çalışmasını sağlayacağınızı teyit ettiniz. Bu Ukrayna için çok önemliydi. Size minnettarız!" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey Reznikov, Politico'ya geçtiğimiz hafta verdiği demecinde Kiev'in Starlink ve finansmanı konusunda Musk ile doğrudan temas halinde olduğunu söylemişti. Reznikov, Starlink'in finansman kaynaklarının Pentagon, AB ve özel bağışlarla sürdürülebileceğini kaydetmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar üzerinden Ukraynalı diplomat ve bürokratlarla kavga eden Elon Musk, ülkede yayın yapan uydusu Starlink'e finansmanı keseceğini söylemiş ve yayının sürekliliği için Pentagon'dan fon istemişti.

CNN, 13 Ekim'de SpaceX'in ABD Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'daki uydu iletişim sistemi için ödeme yapmayı durduracağını ve süresiz olarak ülke için yeni terminaller sağlamayacağını bildirdiği bir mektup yolladığını bildirmişti. Mektupta Pentagon'dan Kiev için ek Starlink terminallerini ve sistemin finanse etmesi talep edilmişti.

Twitter üzerinden yaşanan gerginlikten birkaç gün sonra Musk, 15 Ekim'de, "mali kayıplara rağmen" Ukrayna'da Starlink'i finanse etmeye devam edeceğini söyleyerek geri adım attı.