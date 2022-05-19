Elon Musk: Cumhuriyetçi oldum

Tesla ve Space X’in de CEO’su olan Elon Musk, bu açıklamasından sonra kendisine siyasi saldırılar gelmesini beklediğini ifade etti. Twitter’ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık teklifle gündemde olan Elon Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Geçmişte Demokrat Parti’ye oy verdim çünkü onlar (genellikle) en nazik partiydi.” diye konuştu.

Desteğini sürdürmeyeceğini söyleyen Elon Musk “Ancak artık bölünme ve nefret partisi hâline geldiler bu nedenle artık onları destekleyemem. Cumhuriyetçi Parti’ye oy vereceğim” dedi.

Elon Musk sözlerini şöyle şekilde devam etti:

“Şimdi bana yönelik kirli kampanya hamlelerini izleyin. Gelecek aylarda bana yönelik siyasi saldırılar dramatik bir biçimde artacak”

Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden’ı elektrikli araç şirketi Tesla’yı küçümsemekle suçlamış sık sık eleştirmeye başlamıştı. Elon Musk, son olarak evini ve şirket merkezini California’dan eyalet gelir vergisinin alınmadığı Texas’a taşımıştı.