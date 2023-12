Elon Musk 'antisemitizm' boykotu başlatan şirketlere meydan okudu: 'S.ktirin gidin'

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, bazı büyük şirketlerin, kendisinin antisemitizmi desteklediği iddiasıyla reklam boykotu yapmalarına ilginç bir tepki gösterdi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen The New York Times Dealbook 2023 Zirvesi'nde söyleşiye katılan Musk, şirketlerin X'e yönelik boykot kararı vermesine ilişkin sorulan soruya, "Umarım reklam vermeyi durdururlar. Biri bana reklamla, parayla şantaj yapacaksa s.ktirsin gitsin. S.ktirin gidin. Açık oldu mu? Umarım olmuştur" dedi.

Boykot eden şirketler arasında olan Disney'in CEO'su Bob Iger'in de zirveye katılanlar arasında olduğuna işaret eden Musk, kendisine "Hey Bob, eminim katılımcılar arasındasındır" diye seslendi.

Söyleşide kendisine X'in işletme modelinin şirketlerden gelen reklam gelirlerine dayandığının hatırlatılması üzerine Musk, tepkisini yine "S.ktirsin gitsin" şeklinde dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu reklam boykotunun yol açacağı şey şirketi (X'i) öldürmek. Tüm dünya, bu reklamcıların şirketi öldürdüğünü öğrenmiş olacak. Bunu tüm detaylarıyla belgeleyeceğiz."

Bununla ilgili şirketlerin kendisini suçlayacağının söylenmesi üzerine Musk, "Öyle mi? Bunu dünyaya anlatın" dedi.

Moderatörün, söz konusu şirketlerin "Elon, şirketi sen öldürdün, çünkü bu uygunsuz şeyleri dile getirdin. Platformda huzursuz oldular" diyeceğine işaret etmesi üzerine Musk, "Peki, dünyanın buna ne tepki vereceğini görelim. Buna yargıç karar verecek. Yargıç halktır" yanıtını verdi.

Musk'ın paylaşımı

Elon Musk, birkaç gün önce X hesabından yaptığı bir paylaşımdan ötürü, "antisemitizm yapmakla" suçlanmıştı.

Musk, X'te bir kullanıcının, "Yahudi toplulukları, kendilerine dönük olduğunu iddia ettikleri ve durdurulmasını istedikleri diyalektik nefretin benzerini beyazlara dayatıyor. Batılı Yahudi nüfusun, yaşadıkları ülkelere akan azınlık kalabalığın kendilerinden nefret ettiklerine dair rahatsız edici gerçekliğe varmalarını hiç umursamıyorum" paylaşımına "Gerçekleri söyledin" yanıtını vermişti.

Musk'ın bu paylaşımının ardından bazı siyasetçiler, Disney, Paramount, NBCUniversal, Comcast, Lionsgate Warner Bros ve Discovery gibi şirketlere X'i boykot etme çağrısı yapmıştı. Sonrasında Disney şirketi, X'e yönelik reklam boykotu kararı almıştı.

Paylaşımı nedeniyle sonradan özür dileyen Musk, boykot kararı alan Disney'e sert tepki göstermişti.

ABD'li şirketlerin İsrail desteği

ABD'li medya şirketi Walt Disney, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e dönük başlattığı saldırının ardından, "İsrail'e insani destek" adına bölgeye 2 milyon dolar bağış yapılacağını açıklamıştı.

Disney CEO'su Iger, Hamas'ın saldırılarını kınadığını ifade ederek, "Bu kadar acı, şiddet ve belirsizlik yaşayan masum insanlara destek vermek için her şeyi yapmalıyız. Kurbanları, ailelerini, savaştan etkilenenleri onurlandırmak için bölgeye destek vermenin daha fazla yolunu bulmalıyız" demişti.

Iger, bekleneceği üzere, İsrail'in Gazze'deki sivillere dönük katliamına dair henüz hiçbir şey söylemedi.

ABD merkezli birçok büyük şirket de, Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail'e desteğini açıklamış, ancak İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü savaşta sessiz kalmıştı.

ABD yönetiminde hakim olan Siyonizm çizgisi

İsrail'in kuruluşundan bu yana en büyük müttefiki olan ABD yönetiminde hakim olan çizgi, Siyonizm'e olan desteğiyle biliniyor.

Ülkede federal hükümetin yanı sıra eyalet yönetimleri de, toplumdaki İsrail karşıtlığını bastırmak için geçmişte birtakım yasaları yürürlüğe koymuştu.

ABD'nin birçok eyaleti, ülke genelinde İsrail'in Filistin işgalini sonlandırması ve uluslararası hukuka uyması talebiyle başlatılan boykot hareketine (BDS Hareketi) karşı yasalar çıkararak, İsrail'le iş yapmayı reddeden kişi ve şirketlere dönük cezai yaptırımları yürürlüğe koymuştu.

2019 yılındaki verilere göre, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 78'i, boykot karşıtı yasalara tabi tutuluyor.

ABD halkının Filistin'e desteği büyüyor

Diğer yandan, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamlarının ardından ABD halkının Filistin halkına yönelik desteği git gide büyüyor.

Ülkede geçtiğimiz yıl yapılan bir ankete göre, ABD'lilerin yaklaşık yüzde 84'ünün BDS Hareketi'ne dair bir bilgisi yokken, savaşın başlamasının ardından söz konusu boykot hareketine desteğin sosyal medya üzerinden büyüdüğü ve İsrail'e destek verilen şirketlere yönelik boykotların artış gösterdiği görülüyor.

Bununla birlikte, ABD'nin genelinde Filistin halkına destek gösterileri savaşın başından bu yana devam ediyor.

Bugün, ABD’nin New York kentinde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Amerikan Doğa Tarihi Müzesi önünde toplanan göstericiler, ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak Times Meydanı'na yürüdü.

Geçtiğimiz ayın başında, ABD’nin başkenti Washington D.C’de, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ateşkes sağlamak ve ABD”nin İsrail’e yardımlarını durdurmak amacıyla ülke tarihinin en büyük “Filistin’e destek" gösterisi düzenlenmişti.