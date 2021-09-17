Elmalı davasında tutuklama talebine ret

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğun anne, üvey baba ve dayıları tarafından cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla açılan davanın 6'ncı duruşması bugün görüldü.

Tutuksuz olarak yargılanan sanıklar suçlamaları kabul etmezken, savcının tutuklama talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada çocukların annesi M.A, üvey baba R.A. ve dayı S.C.G. hazır bulunurken, taraf avukatları ile farklı illerden gelen baro avukatı ve dernek temsilcileri de duruşmaya katıldı. Tanık olarak dinlenen babaanne çocukların istismar edildiğini savundu ve çocukların ağır ilaçlar kullandıklarını söyledi. Sanıklar ise suçlamaları reddetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıkların üst sınırdan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti. Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatı Serap Ertuğrul çocuklar için tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınması gerektiğini söyledi. Ertuğrul sanıkların çelişkili beyanları olduğunu belirterek suç vasfı gözetilerek tutuklanmalarını talep etti.

Savcının sanıkların tutuklanmalarını talep ettiği duruşmada, mahkeme heyeti sanıkların adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarının devam edilmesine karar vererek, duruşmayı 15 Kasım'a erteledi.