Elmalı davasında istenen cezalar belli oldu

Antalya Elmalı'da G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ve suça sürüklenen çocuk dayı S.C.G.'nin olay tarihinde 12 yaşından küçük olan iki çocuğa karşı cinsel istismar ve sistematik bir şekilde eziyet suçunu işledikleri belirtildi.

Anne ve üvey babanın 70 yıldan, dayının da 30 yıldan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı cezalandırılmaları ve tutuklanmaları istendi.

Sonraki duruşma 15 Kasım Pazartesi günü görülecek.

Antalya'da iki kardeşin öz annesi ve üvey babaları tarafından nitelikli cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıkmış, çocuklar istismarı deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalışmıştı. Resimler soruşturma dosyasına girmişti.

Çocuklar devlet korumasına altına alınmıştı.