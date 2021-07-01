Elmalı Davası: Merve Akman'ın paylaşımlarına erişim engeli

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Elmalı Davası'nda sanık annenin suçlu olmadığını ispatlamak ve kendisini savunmak adına, cinsel istismar mağduru çocukların mahrem kalması gereken adli tıp muayene raporlarını ve kişisel veri nitelikli diğer pek çok belgeyi dün Twitter hesabı üzerinden yayınlayarak suç işlediğini söyledi.

TBB Başkanı şöyle konuştu:

“Bu paylaşım üzerine harekete geçen Türkiye Barolar Birliği, dün gece, söz konusu paylaşımlara erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulundu. Başvurumuzu değerlendiren Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince, paylaşıma erişim engeli getirildi. Türkiye Barolar Birliği sanık anne hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulundu. Elmalı Davası ise takibimizdedir.”