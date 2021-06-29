Elmalı Cumhuriyet Başsavçcılığı'ndan Antalya'da istismara maruz kalan iki çocuğun davasındaki tahliye kararlarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
Elmalı Cumhuriyet Başsavçcılığı, iki çocuğun istismara maruz kaldığı dosyaya ilişkin tepkilerin ardından bir açıklama yaptı.
Haber Merkezi
Elmalı Cumhuriyet Başsavçcılığı'ndan Antalya'da istismara maruz kalan iki çocuğun davasındaki tahliye kararlarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklama şöyle: