Ellerine yüzlerine bulaştırdılar, sessiz sedasız açtılar: Belirsizlik ve intihar girişimi...

2013 yılında temeli atılan ve 30 ayda tamamlanacağı iddia edilen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışı geçtiğimiz haftalarda sekizci defa ertelenmişti. 10 yıldır gündemde olan Şehir Hastanesi, bugün sessiz sedasız şekilde faaliyete başladı.

Yaptıkları yollar, inşaa ettikleri köprüler ve faaliyete soktukları yapılar üzerinden gerçekleştirdikleri propaganlarla bilinen AKP iktidarının, 10 yılın ardından faaliyete başlayan hastane için açılış töreni düzenlememesi dikkat çekti.

Şaaşalı açılış törenleri bir yana, hastanenin açılışı yalnızca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyuruldu. Koca dün yaptığı paylaşımda, hastaneye dair kimi teknik bilgileri paylaşırken, "Yarın, İzmir için sağlıkta yeni bir gün olacak. İzmir Şehir Hastanesi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Açılış ertelenmiş, birçok soru gündeme gelmişti

Sağlık Bakanlığı ile Türkerler-GAMA Ortaklığı arasında imzalanan Kamu Özel İşbirliği kapsamında inşa edilen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin 29 Eylül'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirlecek törenle açılması planlanıyordu. Ancak açılış töreni hiçbir gerekçe gösterilmeden ertelenmişti.

Ertelemenin nedenine dair rivayetlerin yanı sıra hastanenin açılmasıyla birlikte taşınması planlanan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ne olacağı ve bu hastanelerde çalışmakta olan sağlık emekçilerine yönelik nasıl bir görevlendirme yapılacağına dair de sorular gündeme gelmişti.

Sadece iki hastaneden sağlık emekçileri görevlendirildi

Bayraklı Şehir Hastanesi bugün apar topar faaliyete başladı ancak sağlık emekçilerine yönelik belirsizlik hala devam ediyor.

soL'un edindiği bilgiye göre; şehir hastanesinde sadece Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmakta olan sağlık emekçileri görevlendirildi. Taşınması gündeme gelen diğer hastanelere yönelik nasıl bir politika izleneceği ise hala meçhul.

Sağlık emekçilerinin belirsizliği devam ediyor

Şehir hastanesinde geçici olarak görevlendirildiği belirtilen sağlık emekçilerinin, hastanede ne kadar süreyle çalışacağı veya orada kalıcı olup olmayacakları belirsizliğini koruyor.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmakta olan ve Bayraklı Şehir Hastanesi'ne geçici görevlendirmesi yapılan bir doktor soL'a konuştu. Görevlendirme bilgilendirmesinin hastanede iş başı yapacağı tarihten yalnızca 3 gün önce yapıldığını belirten doktor, "Görevlendirme kağıdı, cuma akşamı ameliyattan çıktıktan sonra elime ulaştı" dedi.

Bugün şehir hastanesinde iş başı yaptığını ifade eden doktor, görevlendirme süresinin 3 ay olduğunu ancak görevlendirme süresinin belirsiz olduğunu vurguladı.

Görevli olduğu bölümün başhekminin doktorlara "Görevlendirmeyi 2 hafta olarak düşünün" dediğini aktaran doktor, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nden bir yetkilinin ise geçici görevlendirme ile gelen doktorlara "Burada kalıcısınız" dediğini belirtti.

Doktor ayrıca, polikliniklerde tıbbı malzemelerin hala olmadığını ve ameliyathanelerin faaliyete geçmediğini de bildirdi.

Maaşlarını alamayan işçiler intihar girişiminde bulundu

Apar topar açılan hastanenin ilk hizmet gününde iki inşaat işçisi intihar girişiminde bulundu.

3,5 aydır maaşlarını alamayan taşeron firma Hakbey İnşaat işçilerinin bir haftadır sürdürdüğü oturma eyleminin, inşaat firmasının patronları tarafından karşılık bulmaması üzerine iki işçi çatıya çıktı.

Yaşanan gelişmeler ardından şantiyeye gelen polisler ise işçilerin güvenliğini almak yerine onları sakinleştirip uzaklaştırmaya ve inşaat patronunun güvenliğini almaya çalışıyor.

Patronların Ensesindeyiz’e konuşan inşaat işçileri, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini ve şantiyeden ayrılmayacaklarını belirttiler.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de soruları yanıtsız bıraktı

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde skandallar bununla da bitmiyor. İzmir Tabip Odası, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne, bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında 10 soruluk bir dilekçe iletmişti. Geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan İzmir Tabip Odası, Sağlık Müdürlüğü’ne yönelttiği on madde halindeki soruları da açıklamıştı.

Ancak resmi yanıt süresi bitmiş olmasına rağmen sorulara hala yanıt verilmedi.

soL Türkerler Holding'i anlatmıştı

soL, "Kesinti" belgeselinde, İzmir Şehir Hastanesi'nin inşaatını da üstlenen Kazım Türker'in ve Türkerler Holding'in serüvenini tüm ayrıntılarıyla anlatmıştı.

soL'un belgeseli şöyle: