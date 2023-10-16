İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılış gününde inşaat işçileri direnişte

Apar topar açılan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin ilk hizmet gününde iki inşaat işçisi intihar girişiminde bulundu.

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, 3,5 aydır maaşlarını alamayan taşeron firma Hakbey İnşaat işçileri bir haftadır oturma eylemi yapıyorlar. Oturma eylemleri inşaat firması patronları tarafından karşılık bulmayınca, bugün iki işçi çareyi çatıya çıkmakta buldu.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine, şantiyeye gelen polisler işçilerin güvenliğini almak yerine onları sakinleştirip uzaklaştırmaya ve inşaat patronunun güvenliğini almaya çalışıyor.