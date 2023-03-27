Elif Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması: 'Kararın arkasındayız'

Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan’ın Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Cumhur İttifakı’na katılmasına karşı çıktığı iddia edilmişti.

Gazete Kapı'dan Nebahat Koç'un iddialara ilişkin sorusuna yanıt veren YRP MKYK üyesi Elif Erbakan “Her zaman olduğu gibi bu konuda da çok çeşitli söylentiler çıkacaktır. Biz tüm teşkilatlarımız olarak alınan kararın arkasındayız. Vatanımız, milletimiz ve partimiz için hayırlı olsun inşallah" dedi.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, “Elif Erbakan hanıme­fendi Hocamın değerli bir kızıdır. MKYK üyemizdir. Başlangıçta çok net cümle­lerle Cumhur İttifakı’na karşı olduğunu ifade etti. Erbakan Hoca’nın damadı, Elif hanımın eşi de ‘katılalım’ dedi. Top­lantı sonunda itiraz edenler bile her biri genel başkana, ‘Düşüncemiz bu ama siz ne karar verirseniz uyacağız’ dediler” açıklamasını yapmıştı.