Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı: Yazışmalar ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi'de arkadaşıyla pikniğe giden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın çukura düşerek yaşamını yitirdiği öne sürülmüştü.

Elif Çakal’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yanında bulunan iki kız arkadaşı gözaltına alışmış ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Çakal’ın ölümünden birkaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyordu. Soruşturmada savcılık, olay yerinde bulunan Çakal’ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, olaya ilişkin yazışmaların ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi:

Olaydan sonra sürpriz bir tanık çıktı. Elif Çakal'ın düşmeden önce arkadaşları tarafından darp edildiğini söyledi. Olay yerinde bulunan herkesin cep telefonları araştırıldı ve erkek arkadaşlarından bir tanesinin telefonunda darp görüntüleri ortaya çıktı.

Savcılık soruşturmayı bir adım daha öteye götürdü ve telefon kayıtlarına ulaştı. Arkadaşlarından bir tanesi 'Ne yaptın, dövdün mü? diyor. Olay öncesi yazılan WhatsApp mesajları bunlar. Birazdan onu döveceğim ve görüntüye kaydedeceğiz diyor. Pikniğe gideceğiz diye Elif Çakal'ı oraya götürmüşler. Bu darp öncesi yazışmaları var. Anlık gelişmiş bir kavga olayı gibi gözükmüyor.

Elif Çakal darp ediliyor, görüntüye alıyorlar ve sürpriz bir tanık ortaya çıkıyor. Gizli tanık kızı gördüğünde uçurumun kenarında Elif, elini uzat diyor ama o sırada uçurumdan düşüyor.

Olay yerinde bulunan 2'si kadın 4 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıntılar soruşturma dosyasının içinde var. Bazıları hakkında eziyetten, bazıları hakkında tahditten yakalama kararı çıkarıldı.