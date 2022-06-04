Elif Çakal'ın öldüğü yerde keşif yapılacak

İstanbul Sultangazi’de 15 yaşındaki Elif Çakal, arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktığı 26 Haziran 2021 gününün akşamında eski bir taşocağına düşerek hayatını kaybetmiş, arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıkmıştı.

Uçurumdan aşağı atlayarak intihar ettiğini öne sürülen Elif’in o gün yanında olan arkadaşları Tuana Y. ve Senem T. tarafından darp edildiği, Gürkan K. ve Ufuk B.’nin ise o anları kameraya aldığı belirlenmişti. Görüntülerde, Elif arkadaşları tarafından dakikalarca darp edilip sonra da bir kenarda gözyaşlarına boğuluyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Elif’in ölümünü şüpheli bularak arkadaşları Gürkan K., Ufuk B., Tuana Y. ve Senem T.’ye dava açtı. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada ifade veren Elif’in babası Abdülkadir Aydın, "Kızım hayatı seven biriydi. İntihar etmiş olamaz. Daha önce herhangi bir intihar girişiminde de bulunmamıştı" dedi. Elif’in ailesi ve bakanlık avukatları olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Elif’in hayatını kaybettiği yerde keşif yapılmasına, sanık ve tanıkların gördüklerini tek tek anlatmasına karar verdi. Sanıkların tümü hakkında imza yükümlülüğünü kaldıran mahkeme, yurtdışı çıkış yasağının ise sürmesine hükmetti.