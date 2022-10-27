Elektrikli scooter sürücülerine 'fosforlu yelek' cezası

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Beşiktaş’ta Muallim Naci Caddesi’nde elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 15 scooter sürücüsüne fosforlu yelek giymedikleri için 196 lira para cezası uygulandı.

'Gündüz görünür olmak için ne yapabilirim'

TELE1'in aktardığı habere göre, fosforlu yelek giymediği için kendisine para cezası uygulayan polis memuruna, “Gündüz görünür olmak için ne yapabilirim?” diye soran Ramazan Ferman isimli scooter sürücüsü, “Yeşil fosforlu yelek giymeniz lazım” karşılığını aldı.

Ferman, “Scooter kullanmak için gündüzleri fosforlu yelek giymek gerekiyormuş. Gündüzleri görünebilir olmak lazımmış. Gündüz insanlar görünmüyormuş. Kask da takmak lazımmış. Kask bu arada önemli. Kask konusunda sonuna kadar haklılar. Scooter kullanmak için bunların olmasına gerek var mı, bilmiyorum. Ama ceza yediğime göre demek ki mecburiyeti var” diye konuştu.

'Ceza umurumda değil'

Ceza uygulanan bir diğer sürücü ise, işe geç kaldığını belirterek, “Fosforlu yelek giymemişim. Fosforlu yelek giymek mecburiymiş, yeni öğrendim. Yediğim ceza umurumda değil” dedi.