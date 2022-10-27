Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yakın zamanda meydana gelen scooter kazalarına ilişkin konuştu. Karaismailoğlu "Scooter'ların kullanılmasını teşvik edeceğiz, belirli kurallar doğrultusunda kullanılması için denetimler gerçekleştireceğiz" dedi.
Bakan açıkladı: Scooter kullanımı teşvik edilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Scooter'ların kullanılmasını teşvik edeceğiz' dedi.
Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yakın zamanda meydana gelen scooter kazalarına ilişkin konuştu. Karaismailoğlu "Scooter'ların kullanılmasını teşvik edeceğiz, belirli kurallar doğrultusunda kullanılması için denetimler gerçekleştireceğiz" dedi.