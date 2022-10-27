Bakan açıkladı: Scooter kullanımı teşvik edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Scooter'ların kullanılmasını teşvik edeceğiz' dedi. 

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yakın zamanda meydana gelen scooter kazalarına ilişkin konuştu. Karaismailoğlu "Scooter'ların kullanılmasını teşvik edeceğiz, belirli kurallar doğrultusunda kullanılması için denetimler gerçekleştireceğiz" dedi.
 